Voto di scambio politico-mafioso: arrestato il sindaco di Tremestieri Santi Rando, Luca Sammartino sospeso per un anno dai pubblici uffici per corruzione

operazione "pandora"

Tra gli indagati ci sono gli esponenti politici, funzionari comunali ed imprenditori

Voto di scambio politico-mafioso, estorsione aggravata dal metodo mafioso, corruzione aggravata, istigazione alla corruzione e turbata libertà degli incanti: sono le accuse contestate, a vario titolo, agli 11 indagati raggiunti da un’ordinanza di misura cautelare emessa dal Gip di Catania nell’ambito dell’operazione “Pandora” dei carabinieri del Comando provinciale di Catania. I provvedimenti sono eseguiti da 100 militari dell’Arma nelle province di Catania e Palermo. Tra gli indagati ci sono esponenti politici, funzionari comunali ed imprenditori.

L’indagine coordinata dalla Procura Distrettuale di Catania e condotta dal Nucleo investigativo di Catania tra il 2018 e il 2021 ha ricostruito tanto gli accordi illeciti tra alcuni amministratori del Comune di Tremestieri Etneo ed elementi vicini alla cosca mafiosa Santapaola-Ercolano riguardanti l’elezione nel 2015 dell’attuale Sindaco Santi Rando (arrestato per scambio elettorale politico-mafioso e corruzione aggravata) la successiva “degenerazione affaristica” dell’Ente, messa in atto dai funzionari infedeli mediante numerose corruttele, per concedere permessi e assegnare lavori agli “imprenditori amici”.

Gli indagati eccellenti Rando e Sammartino