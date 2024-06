Acate, in fiamme un’auto in via Neghelli

Cronaca

L'episodio nel corso della notte. L'intervento dei vigili del fuoco ha evitato il peggio

Incendio a quanto pare di origine spontanea, forse per un cortocircuito all’impianto elettrico, di un’autovettura in via Neghelli. A prendere fuoco una Ford Fiesta. Per fortuna, l’intervento tempestivo dei vigili del fuoco ha evitato che le fiamme si propagassero nelle aree circostanti. Scongiurato il peggio (foto Franco Assenza).

