“Fare impresa a Ragusa”, ecco in che modo

Attualità

Numerosi spunti dall'iniziativa promossa questa mattina da "La Sicilia" e Dse per mettere in rete il mondo delle imprese con quello delle istituzioni

Fare impresa a Ragusa, si può. Purché si crei il giusto connubio tra aziende, istituzioni, istituti bancari e media. Quella che un tempo veniva chiamata l’isola nell’isola ha ancora le potenzialità per potere far nascere un’economia di qualità, che fondi le proprie radici non solo sull’agricoltura, sul turismo – settori storicamente trainanti del territorio ragusano – ma anche dell’informatica e delle nuove tecnologie, passando per la formazione universitaria che è pronta a consolidarsi e potenziarsi.

Si è parlato di tutto questo, e altro ancora, stamani nella sala convegni del Libero consorzio comunale di Ragusa, nell’ambito della giornata di lavori promossa dal quotidiano “La Sicilia” insieme alla agenzia pubblicitaria Dse, che ha visto il patrocinio di Comune e Libero consorzio e di una serie di associazioni ed aziende private: Ance, Confcommercio, Banca Agricola popolare di Ragusa, Ricca it, Caffè Sicilia e Colacem. A portare il proprio saluto, la commissaria straordinaria dell’Ente di viale del Fante, Patrizia Valenti. Il sindaco di Ragusa, Peppe Cassì, ha annunciato, per il prossimo 4 aprile una conferenza stampa, insieme al rettore dell’università di Catania, per presentare i nuovi corsi di laurea che prenderanno il via dal prossimo anno accademico 2024-2025. Il deputato regionale Giorgio Assenza è intervenuto anche sulla questione aeroporto di Comiso.

Presenti pure il vicesindaco di Comiso, Giuseppe Alfano, e il vicesindaco di Vittoria, Giuseppe Fiorellini.

Il caporedattore de “La Sicilia”, Leonardo Lodato, già vicecaposervizio per 6 anni a Ragusa, ha ricordato il periodo di vita passato in terra iblea. Dopo gli interventi delle associazioni e del mondo privato, le conclusioni del dibattito, moderato da Giorgio Liuzzo, responsabile provinciale del quotidiano “La Sicilia”, sono state affidate all’editore e condirettore del quotidiano, Domenico Ciancio Sanfilippo (nella foto sotto): “Oggi abbiamo fatto democrazia – ha detto Domenico Ciancio – e lo abbiamo fatto attraverso una serie di interventi importanti e qualificati. Questa è la giusta direzione verso la quale dobbiamo guardare tutti insieme”. Tutti i particolari della giornata odierna nell’edizione cartacea del quotidiano in edicola sabato 23 marzo.

