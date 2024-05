Hotspot di Pozzallo, revocato lo stato di agitazione dei lavoratori

Attualità

La Rti ha comunicato al sindacato l'immediato pagamento del pregresso. E' intervenuta la Prefettura di Ragusa

Revocato lo stato di agitazione dei lavoratori dell’appalto all’hotspot di Pozzallo. Le organizzazioni sindacali Fp Cgil, Fiscacat Cisl e Uiltucs Uil, a seguito del tempestivo e risolutivo intervento della Prefettura di Ragusa, che è stata ringraziata per la sollecita presa di posizione, hanno ricevuto la comunicazione del responsabile relazioni sindacali della Rti con cui è stato riferito l’immediato pagamento delle spettanze dei mesi di febbraio e marzo 2024. Da qui la decisione di revocare ogni forma di protesta. “Il nostro auspicio – chiariscono dal sindacato – è che possa esserci maggiore puntualità nei pagamenti delle mensilità da parte delle cooperative datrici di lavoro. Cogliamo l’occasione per ringraziare il prefetto di Ragusa, Giuseppe Ranieri, per la vicinanza manifestata ai lavoratori”.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA