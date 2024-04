Il Comune di Vittoria premiato a Misterbianco, protezione civile in primo piano

Attualità

L'assessore Nicastro: "Un riconoscimento da dedicare a tutti i nostri volontari"

Vittoria è stato premiato a Misterbianco come Comune virtuoso per la migliore attitudine nella gestione e nel superamento delle emergenze del proprio territorio e per il supporto prestato ad altri enti e Comuni in caso di emergenza. “Una bella giornata per tutti, i cittadini, l’amministrazione comunale e i nostri gruppi di protezione civile formati da quelli che definisco gli “angeli” della nostra città”. Questo il commento dell’assessore comunale alla Protezione civile, Giuseppe Nicastro, che, su delega del sindaco, Francesco Aiello, ha ritirato il riconoscimento a margine dell’iniziativa denominata “Maratona dei sindaci”.