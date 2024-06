La Virtus Ragusa si gioca la possibilità supplementare di accedere in B nazionale

Basket

Domani sera al PalaPadua al via un'altra serie, stavolta con Pesaro

Quindici vittorie e sette sconfitte nella prima fase, chiusa al quarto posto del girone E, quello marchigiano; 11 vittorie su 14 partite da lì in avanti, anche se i due k.o. consecutivi contro la Virtus Roma le sono costate l’accesso diretto in B Nazionale. E’ questa la stagione in numeri dell’Italservice Loreto Basket, che domani sera sarà ospite di Ragusa per gara-1 dello spareggio promozione. Si gioca al meglio delle tre partite e la Virtus, in base al sorteggio, potrà beneficiare dell’eventuale “bella” in casa. Prima della sconfitta in finale contro Roma, Pesaro aveva superato indenne il doppio scoglio rappresentato da Senigallia e Matelica, battute nei quarti e in semifinale per 2-0. Lo stesso percorso, pressappoco, della Virtus, che dopo aver battuto Milazzo e Salerno senza perdere un colpo, ha dovuto arrendersi nella “bella” contro Capo d’Orlando, domenica scorsa all’Infodrive Arena.