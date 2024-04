Marina di Ragusa, denunciato il titolare di un esercizio pubblico: benché diffidato, ha organizzato un’ulteriore attività di intrattenimento danzante

Cronaca

Denunciati per lo stesso motivo altri due operatori delle frazioni marinare di Scicli

In esito agli accertamenti conseguenti ai servizi di prevenzione, controllo e vigilanza nei locali di pubblico spettacolo e di intrattenimento nelle località balneari dei Comuni della Provincia – anche per le verifiche sulle emissioni sonore e la mescita di bevande alcoliche- che, nelle trascorse festività di Pasqua, in attuazione delle direttive impartite dal Questore della Provincia di Ragusa, hanno visto l’impiego coordinato di pattuglie della Polizia di Stato, dell’Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza, sono state riscontrate più violazioni alle norme del Codice Penale e del Testo unico delle leggi di Pubblica Sicurezza (Tulps).

In particolare, in occasione dei controlli amministrativi effettuati in un esercizio pubblico sito a Marina di Ragusa, nonostante il titolare fosse stato diffidato dal questore a non effettuare attività di pubblico spettacolo senza avere ottenuto il previsto titolo autorizzatorio, è stato accertato lo svolgimento di un intrattenimento danzante in assenza della verifica di agibilità della struttura ed in assenza della licenza del questore di cui agli artt. 68 e 80 del Tulps. Conseguentemente il titolare dell’esercizio commerciale oltre ad essere stato sanzionato amministrativamente è stato, altresì, deferito all’autorità giudiziaria per le violazioni di legge riscontrate.