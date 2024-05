Modica, l’Arma dei carabinieri all’Expo della Contea

Attualità

Illustrati ai visitatori alcuni aspetti dell'attività istituzionale della Benemerita

Ogni giorno l’Arma dei Carabinieri è vicina alla cittadinanza. Per rafforzare questo inscindibile connubio, il Comando Compagnia di Modica ha allestito uno spazio espositivo presso la Fiera “Expo della Contea” nella zona Caitina nei pressi del campo sportivo “Scollo”, attraverso il quale illustrare ai visitatori alcuni aspetti dell’attività istituzionale della Benemerita. Durante le giornate dal 1 al 5 maggio della manifestazione, che vede coinvolti altri 60 espositori e artigiani locali, l’Arma dei Carabinieri è presente con un proprio stand info-divulgativo. Agroalimentare, fitness, ecosostenibilità e turismo saranno i principali temi della fiera. Le attività che si svolgeranno in queste giornate vedranno il coinvolgimento di adulti, giovani, ragazzi e bambini, importante opportunità per la diffusione e la sensibilizzazione della cultura della legalità, anche ambientale.