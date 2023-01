Liliana Segre cittadina onoraria di Comiso

La senatrice a vita Liliana Segre è cittadina onoraria di Comiso. Il sindaco Maria Rita Schembari, ieri, ha firmato il decreto di conferimento dell’onorificenza. Due anni fa, il consiglio comunale aveva deciso il conferimento della cittadinanza onoraria a Liliana Segre e a Egea Haffner, la "bambina con la valigia», divenuta simbolo dell’esodo giuliano-dalmata, grazie alla foto che la ritrae con la valigia e la scritta «esule giuliana». La foto venne scattata quando la bambina aveva quattro anni ed era in fuga con la famiglia. "La Haffner è oggi testimone dell’eccidio degli Italiani d’Istria e di Trieste - dice il sindaco Schembari - la Segre invece è testimone della persecuzione e della deportazione subita dagli Ebrei durante la Shoah. La signora Haffner però, ha gentilmente declinato l’invito, mentre la senatrice Segre ha accettato l’onorificenza, ma non presenzierà ad alcuna cerimonia pubblica per ragioni personali».

Liliana Segre manderà una lettera che sarà trasmessa al consiglio comunale. La cerimonia di conferimento si svolgerà davanti al consiglio comunale dei ragazzi.



