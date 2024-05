Proroga al personale ausiliario Asp di Ragusa, la Cisl Fp: “Un successo per tutte le sigle in delegazione trattante”

Attualità

Il segretario generale Passanisi: "Soddisfatti per l'impegno profuso e questo ci stimola di più a portare a soluzione le questioni ancora insolute"

La proroga del personale ausiliario in scadenza il 30 aprile all’Asp di Ragusa, dopo l’autorizzazione della Regione, ancorché con il regime del part-time sebbene a tempo indeterminato, consentirà all’Asp 7 di scongiurare i gravi disservizi ventilati nei reparti dove queste unità di personale prestavano la loro attività lavorativa. A sottolinearlo è il segretario generale della Cisl Fp Ragusa Siracusa, Daniele Passanisi (nella foto), che già martedì scorso aveva trasmesso una nota al commissario straordinario Giuseppe Drago per sollecitare la proroga dei contratti. “In queste ore – chiarisce Passanisi assieme al responsabile dipartimento Sanità pubblica, Paolo Buscema, e al coordinatore Sanità Asp Ragusa Carmelo Massari – è arrivata l’interpretazione da parte dell’assessorato alla Salute rispetto al quesito posto, sollecitato dalle organizzazioni sindacali, dalla nostra Asp. Questo ci rende soddisfatti circa l’impegno profuso e nello stesso tempo ci stimola di più a operare per portare a soluzione tutte le questioni ancora insolute. Come sindacato, rivolgiamo un grazie agli uffici Asp e in particolare alla responsabile Risorse umane Maria Sigona per l’impegno profuso. Grazie ai vertici aziendali per quanto è stato fatto”. “Se di vittoria si deve parlare, alla luce della futura stabilizzazione degli ausiliari – continuano i rappresentanti sindacali della Cisl Fp – onestà intellettuale impone che si parli di vittoria di tutte le forze sindacali che compongono la delegazione trattante dell’Asp Ragusa. Non cancelliamo con un colpo di spugna mesi e mesi di trattative con i vertici dell’Asp. Il tutto, tra l’altro, è testimoniato dai documenti ufficiali, firmati da tutti i segretari sindacali, e dai verbali redatti dall’Asp Ragusa dove si evince l’impegno di tutti per risolvere l’annoso problema degli ausiliari precari”.

