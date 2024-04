Ragusa, Etna trasporti curerà il nuovo servizio di Trasporto pubblico locale

Attualità

Gestirà l'attività per i prossimi due anni. Tredici linee e un collegamento rapido con Ibla

“Sarà Etna trasporti – dichiara il sindaco Peppe Cassì – a curare il nuovo servizio di Trasporto pubblico locale (tpl). Concluso il rapporto ultradecennale con Ast (che resterà comunque in funzione fino al passaggio di consegne), Etna trasporti si è aggiudicata la manifestazione di interesse per gestire il servizio per i prossimi due anni circa, periodo durante il quale si terrà una grande gara europea per l’affidamento definitivo. Un iter seguito da tutte le città siciliane non più legate ad Ast e che Ragusa sta svolgendo nel rispetto dei tempi e cogliendo l’opportunità per attuare migliorie. Quali novità prevede infatti il nuovo tpl? Torneremo ad avere, come mancavano dal 2007, 13 linee tra cui un collegamento rapido e 365 giorni l’anno da e per Ibla; un trasporto da Ibla a Donnafugata attivo 8 volte al giorno; un servizio pubblico interno a Marina di Ragusa. Solo alcuni esempi di un cambiamento concreto, che ovviamente coinvolgerà tutti i poli di interesse a cominciare dai presidi sanitari e scolastici”.