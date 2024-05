Ragusa, il Comune sarà colorato di viola in occasione della Giornata mondiale della fibromialgia

Attualità

L'iniziativa è in programma per la sera del 12 maggio

Su richiesta del presidente dell’associazione italiana Sindrome Fibromialgica Piercarlo Sarzi Puttini, la sera del 12 maggio in occasione della Giornata Mondiale della Fibromialgia il prospetto di Palazzo dell’Aquila sarà illuminato di viola, il colore simbolo della patologia. L’iniziativa rientra nell’ambito della campagna di sensibilizzazione “Non più invisibili” che Aisf Odv promuove da anni su tutto il territorio nazionale, grazie all’attiva partecipazione di tanti Comuni da Nord a Sud.

Scopo della campagna è sensibilizzare le istituzioni e l’opinione pubblica sulle condizioni del paziente fibromialgico, sofferente di una patologia non riconosciuta e spesso trascurata a tutti i livelli.

La fibromialgia spesso confonde poiché alcuni dei suoi sintomi possono essere riscontrati in altre condizioni cliniche. Il termine fibrosite era una volta utilizzato per descrivere questa condizione. Il suffisso -ite significa infiammazione-, ovvero un processo che può determinare dolore, calore, tumefazione e rigidità. I ricercatori hanno evidenziato che l’infiammazione non è una parte significativa di questa sindrome. Il nome fibromialgia o sindrome fibromialgica è pertanto più accurato, e ha ampiamente rimpiazzato i vecchi termini utilizzati. La fibromialgia interessa principalmente i muscoli e le loro inserzioni sulle ossa. Sebbene possa assomigliare a una patologia articolare, non si tratta di artrite e non causa deformità delle strutture articolari. La fibromialgia è in effetti una forma di reumatismo extra-articolare o dei tessuti molli.