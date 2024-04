Ragusa, il team di Cardiologia del Giovanni Paolo II ottiene il marchio “Ospedali d’eccellenza 2024”

Attualità

Il riconoscimento è stato rilasciato dall'istituto tedesco di Qualità e finanza

Un importante riconoscimento per il team di Cardiologia diretto dal dottore Antonino Nicosia (nella foto) e per l’ospedale “Giovanni Paolo II” di Ragusa. L’Istituto Tedesco di Qualità e Finanza, infatti, ha rilasciato all’Uoc Unità Coronarica-Cardiologia-Emodinamica il marchio “Ospedali d’Eccellenza 2024”, inserendo la struttura nell’omonima guida pubblicata nella rubrica Salute, l’inserto dei quotidiani la Repubblica e la Stampa e di altre testate del gruppo Gedi. Il marchio “Ospedali d’Eccellenza”, registrato presso il ministero delle Imprese e del Made in Italy, è sinonimo di qualità a livello nazionale e premia il lavoro di squadra portato avanti in questi anni per una costante implementazione dei servizi a beneficio dei pazienti. La guida sarà consultabile online per tutto il 2024.

“L’Istituto Tedesco di Qualità e Finanza – dice il dottore Antonino Nicosia – si avvale di un team specializzato di ricercatori e partner qualificati come centri statistici, istituti di ricerca e università per realizzare classifiche con i più alti standard scientifici. Ottenere un riconoscimento così qualificato da un organismo indipendente è per me motivo di grande soddisfazione e orgoglio e rappresenta di certo un incentivo per mantenere elevati standard assistenziali. Sento però il dovere di condividere questo prestigioso risultato sia con la Direzione Strategica, che ha condiviso e supportato le strategie di sviluppo della Cardiologia, che con il personale medico e infermieristico della Cardiologia: è certamente grazie alla loro professionalità e dedizione che abbiamo raggiungere questo successo”.