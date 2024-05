Ragusa, in prognosi riservata al Cannizzaro di Catania il centauro 14enne vittima dell’incidente di via La Pira

Attualità

Lo scontro con un'auto ieri pomeriggio. Condizioni all'attento vaglio dei sanitari

E’ ricoverato in prognosi riservata all’ospedale Cannizzaro di Catania il centauro di 14 anni che ieri pomeriggio è rimasto coinvolto nel grave incidente stradale verificatosi in via Giorgio La Pira, in una delle zone più trafficate della città. I sanitari stanno valutando in che modo il ragazzo risponderà alle terapie prima di sciogliere la prognosi. Lo scontro è avvenuto con un’auto in prossimità di un incrocio per cause ancora in via di accertamento. Le condizioni del ferito sono apparse subito molto gravi. Se ne saprà di più nelle prossime ore.

