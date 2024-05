Ragusa, la chiesa di San Giacomo apostolo riapre alla fruizione di turisti e visitatori per il fine settimana

Società

Aperture la mattina e il pomeriggio nelle giornate di venerdì, sabato e domenica

Riapre alla fruizione di visitatori e turisti la chiesa di San Giacomo apostolo all’interno del Giardino ibleo a Ragusa. In particolare, per questo fine settimana, le porte saranno aperte venerdì, sabato e domenica dalle 10 alle 13 la mattina e dalle 15,30 alle 19,30 il pomeriggio. Domani, inoltre, si terrà la consueta funzione religiosa del venerdì, in programma dalle 19, che sarà officiata dal rettore della chiesa, il sacerdote Paolo La Terra. L’arciconfraternita San Giacomo apostolo, che si occupa della cura della chiesa, invita i fedeli a partecipare a questo momento, ricordando, altresì, che l’edificio di culto è ritornato disponibile per la celebrazione dei matrimoni.

