Ragusa, nel vivo la festa di San Giuseppe artigiano

Società

Il momento clou delle celebrazioni nel popoloso quartiere cittadino

La festa di San Giuseppe artigiano, a Ragusa, sta per entrare nel vivo. Ieri, la giornata eucaristica, è stata caratterizzata dall’adorazione eucaristica silenziosa in chiesa, dalle 9 alle 19, e dalla celebrazione eucaristica, in orario mattutino, presieduta dal sacerdote Salvatore Giaquinta, a cui ha fatto seguito l’esposizione del Santissimo Sacramento. Ieri sera, inoltre, la santa messa insieme ai parroci e alle comunità parrocchiali di Maria Regina e Maria Santissima Nunziata. Molto seguito, poi, sempre ieri sera, proiettato nel salone parrocchiale (nella foto), il film “Cuore di padre: la silenziosa potenza di San Giuseppe” della “Goya producciones”.