Ragusa, Toti e Totino applauditi al Perracchio

Spettacoli

I comici palermitani hanno portato in scena "I due falsari" riscuotendo grande consenso

I due falsari (Totino La Mantia e Toti Mancuso, meglio conosciuti come Toti e Totino), con l’aiuto di un terzo complice, hanno accompagnato gli spettatori a vivere una vicenda fatta di ironia, di autoironia, alla scoperta della bellezza del ridicolo che spesso ci circonda. I due comici palermitani hanno chiuso come meglio non si poteva sperare gli appuntamenti della Stagione del sorriso che, ospitata al Marcello Perracchio di Ragusa, hanno costituito una costola, con il teatro comico d’autore, di Teatro in primo piano. In quest’ultima rappresentazione, che ha fatto molto divertire il pubblico, anche perché liberamente ispirata a un classico senza tempo con protagonisti cinematografici Totò e Peppino De Filippo, vale a dire “La banda degli onesti”, è venuta fuori, poi, il senso della comicità come un atto sociale, come l’onestà, da condividere per creare connessioni umane che resistono nel tempo.