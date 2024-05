Ragusa, tra musica e teatro un fine settimana ricco di stimoli sul palco della Badia

Spettacoli

Domenica in scena la compagnia "Quelli del circolo" con una godibilissima commedia

Un fine settimana ricco di stimoli e spunti al teatro Badia di corso Italia 103 a Ragusa dove oggi e domenica si terranno due appuntamenti di grande richiamo per il pubblico. Si comincia questa sera alle 21 con il concerto-spettacolo intitolato “Americhe!” che vedrà esibirsi sul palco Maria Chiara Massimini, chitarra e voce, e Luca De Angelis (narrazione). L’obiettivo che ci si prefigge è quello di fare viaggiare lo spettatore tra le onde del tempo e dello spazio, attraversando l’oceano in cerca di note e di parole nuove in cui riconoscersi, cercando una casa in cui sentirsi a casa. Questa volta l’oceano è Atlantico e l’America è latina. Ingresso 12 euro, compresi stuzzichini vari.