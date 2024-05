Tappa ragusana per il pentastellato Patrizio Cinque

Politica

Il coordinatore provinciale Piccitto: "Giornata intensa e ricca di contenuti"

Tappa ragusana, ieri, per il candidato alle elezioni europee del m5S, Patrizio Cinque. Insieme al coordinatore provinciale, Federico Piccitto, alla deputata regionale Stefania Campo, al consigliere comunale Sergio Firrincieli, agli attivisti e ai simpatizzanti, Cinque ha visitato alcune aziende iblee, tra cui Si.Sac, società leader nell’ambito della serricoltura e “Progetto Natura”, società consortile che produce il Ragusano Dop, gioiello della nostra terra, emblema di un sapore autentico e inconfondibile che solo il nostro territorio sa offrire.

“Ogni angolo di questa azienda respira passione e amore per il lavoro della terra e degli animali, una passione che si tramuta in pregevolezza. Ogni giorno, il latte munto con cura viene trasformato in più di 40mila forme di formaggio Ragusano Dop all’anno, rappresentando l’80% della produzione regionale. Questo non è solo un dato statistico, è un cuore che batte forte, quello di lavoratori, agricoltori e artigiani che con le loro mani scrivono una storia di impegno e di qualità”, evidenzia l’ex sindaco di Bagheria.

“E’ stata una giornata intensa e ricca di contenuti – dice Federico Piccitto – e ringraziamo Patrizio per esserci stato. Lo sosteniamo così come sosteniamo tutti i candidati del Movimento che sono impegnati in questa campagna elettorale dove temi importantissimi per il nostro territorio, come appunto quelli relativi all’agricoltura, assumono un ruolo fondamentale”.