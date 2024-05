Vela, gli atleti del Circolo velico Kaucana allo Youth european championships in Slovenia

Sport

Risultati di rilievo per Paolo Salvo, Gianmarco Livoti, Gilda Nasti e Lucrezia Micieli

Continuano le conferme per il Circolo Velico Kaucana, che si fa notare anche nelle competizioni nazionali ed internazionali. Sono rientrati i quattro giovani velisti della classe Ilca del Cvk, dopo sei giorni di intensa competizione a Izola in Slovenia per disputare lo Youth European Championships. 407 i giovani velisti in competizione, provenienti da 38 nazioni diverse (34 delle quali europee), di cui 83 gli azzurri: 29 ragazze e 54 ragazzi e tra questi Paolo Salvo, Gianmarco Livoti, Gilda Nasti e Lucrezia Micieli atleti di punta del sodalizio ibleo, accompagnati dal coach Giovanni Magliulo (nella foto sopra gli atleti con coach e presidente).

Dei sei previsti si è regatato solo per quattro intensi giorni, con condizioni molto variabili e non sempre favorevoli per gli atleti che comunque portano a casa ragguardevoli risultati: due atleti terminano in Gold, Paolo Salvo ventiduesimo e Gilda Nasti sedicesima e al quarto posto femminile under 16. Nella flotta Silver si piazza in dodicesima posizione Lucrezia Micieli e in dodicesima posizione Gianmarco Livoti.

C’è tanto da festeggiare per un circolo che contempla la propria crescita solo negli ultimi anni e che per la prima volta compete in ambito internazionale con la classe Ilca. È già un ottimo risultato per una società che si affaccia per le prime volte in competizioni internazionali di questo tipo. Soddisfazione espressa dal presidente Nunzio Micieli e dal coach Magliulo. “Sono molto soddisfatto dei miei atleti – sottolinea quest’ultimo – ritornare in campo internazionale dal quale mancavo dal 2022 e riuscire a centrare la top 30 con due atleti Paolo e Gilda, sfiorando la medaglia di bronzo Under 16 femminile persa all’ultima prova, è una bellissima soddisfazione. E si continua a lavorare a testa bassa per i prossimi importanti appuntamenti, Marina di Campo, all’Elba, dove si disputerà la terza tappa dell’Italia Cup e Punta Ala, sempre in Toscana, per l’Europa Cup”.