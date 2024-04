Sempre più pazienti dalla Calabria alla Cardiochirurgia pediatrica di Taormina

Ospedali

L'ultimo, in ordine di tempo ad arrivare, è stato un ragazzo

In sole 48 ore sono già due i pazienti calabresi trasferiti in emergenza alla Cardiochirurgia Pediatrica di Taormina. E questo mentre in reparto ci sono già altri 8 bambini calabresi ricoverati.

Il ragazzo – congenito adulto- trasportato in elisoccorso dall’Ospedale Melacrinò Morelli di Reggio Calabria, è un paziente cardiopatico con una complicanza emorragica e necessita di intervento chirurgico in emergenza presso il nosocomio Taormina.

