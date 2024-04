Il pianista catanese Gianfranco Pappalardo Fiumara visiting professor in Lituania e poi in tournée: «La mia musica per la pace»

l'intervista

Il pianista catanese Gianfranco Pappalardo Fiumara è in partenza per la Lituania dove, quale visiting professor, sarà impegnato in una serie di concerti ed una lunga tournée con diverse tappe in Tunisia, Egitto, Stati Uniti, Belgio e Germania.

Maestro, nuove mete ed alcune riconfermate dopo i recenti successi.

Sì, sono molto onorato di ritornare alla Carnegie Hall di New York per la sesta volta con un programma dedicato al grande Beethoven. Per me è una emozione indescrivibile perché è il regno della musica mondiale. Ma anche in Belgio a Liegi, sono ospite degli italiani all’estero presso il Teatro nazionale e ringrazio per questo Angelo Mantione organizzatore impeccabile a Liegi, ma ed anche qui in Sicilia sarò interprete per tre importanti eventi, uno il prossimo 26 maggio presso il Politeama di Palermo e gli altri due presso il Teatro Bellini di Catania e il Teatro Greco di Taormina con l’orchestra sinfonica del Conservatorio di Palermo. Anche al Senato della Repubblica sarò relatore per una iniziativa di ricerca artistica in collaborazione con il Ministero della Cultura.

Insomma, un calendario concertistico sempre aggiornato e pieno di attività anche come visiting professor presso importanti istituzioni.

Sì il Conservatorio di Palermo sta vivendo una nuova ed importante esperienza accademica con il giovane direttore Mauro Visconti, questa storica istituzione dove sono docente e coordinatore artistico da quest’anno mi impegna molto con soddisfazioni di ogni tipo. Abbiamo attivato alcuni progetti che sto seguendo con passione ed anche a latere di questa attività professionale di docenza, sarò autonomamente ospite presso la Columbia University in occasione di un simposio bachiano e Visiting Professor per istituzioni universitarie del mondo arabo, mentre con i progetti Erasmus, assieme ad altri colleghi, dal 21 al 27 aprile sarò Visiting professor presso l’Università di Kaunas, in particolare mi rapporterò con queste realtà al fine di “inventare” per così dire un linguaggio musicale sempre più diretto che possa unire valori indissolubili quali quelli legati alla pace cercando di unirci tutti e le comunità con le quali mi rapporterò.

Insomma, la musica per unire i popoli nella pace. La pace, quale valore indissolubile di unione. Lei pensa che davvero che con la musica si possa perseguire un mondo più intriso di pace soprattutto in questo momento?