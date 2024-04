Nella borsetta 330 grammi di cocaina e nella cassaforte a casa altri 200 grammi: arrestata una ragazza di 26 anni

droga

Se piazzata sul mercato avrebbe fruttato almeno 60 mila euro

La pattuglia dei carabinieri l’ha fermata per eseguire un normale controllo su strada ma a quel punto ha manifestato un certo nervosismo. L’atteggiamento insolito ha insospettito i militari che hanno eseguito una perquisizione personale, scoprendo che trasportava in borsa un ingente quantitativo di cocaina. L’operazione antidroga è stata portata a compimento dai carabinieri della sezione Radiomobile della Compagnia di Siracusa che hanno arrestato una donna di 26 anni siracusana ed incensurata per detenzione illecita di stupefacenti. Una pattuglia dei carabinieri si era piazzata in via dei Servi di Maria nella zona di Grottasanta e l’hanno fermata. Le sono stati trovati 330 grammi di cocaina all’interno della sua borsa. La perquisizione è stata estesa alla sua abitazione dove i militari dell’Arma hanno rinvenuto e sequestrato, oltre 200 grammi di cocaina, custoditi all’interno di una cassaforte, per un totale complessivo di 580 grammi suddivisi in otto confezioni.