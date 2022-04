Augusta, arrivati al porto i 106 migranti soccorsi dalla Sea-eye 4

Sono arrivati intorno alle 15 al porto di Augusta i 106 migranti da giorni a bordo della Sea eye 4. La nave della Ong tedesca, che li ha soccorsi nel Mediterraneo, ha ottenuto stamane il permesso dalle autorità italiane, dopo il "no" di Malta. Lo ha fatto sapere la stessa Ong dal suo profilo Twitter: "Rifugio sicuro per 106 persone in cerca di riparo. Le autorità italiane hanno assegnato il porto di Augusta. Finalmente buone notizie per le 106 persone soccorse a bordo del Sea eye 4. Presto avranno una terra sicura sotto i tuoi piedi". L'arrivo alle 15, sono in corso le operazioni di sbarco. Tra i migranti soccorsi, provenienti da Egitto, Nigeria, Sudan, Sud Sudan e Siria, ci sono anche 22 bambini.

