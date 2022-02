Salvo, lo youtuber siracusano con un milione di followers

Salvo La Monica, 34enne video-maker siracusano è stato premiato da Youtube con la “Award Golden Play Button”, una targa simbolica per aver superato il milione di iscritti al suo canale (ma ne ha oltre 1,4 milioni ndr). Si tratta del secondo riconoscimento per il giovane youtuber siciliano, che nel 2020 aveva già conquistato un’analoga targa in argento per aver raggiunto i centomila seguaci del suo canale. La Monica, conosciuto dal popolo del web per i suoi video come cosplayer di The Mask e Dragon Ball, ricchi di effetti speciali, che incollano davanti i device milioni di appassionati, soprattutto giovanissimi, è già pronto a puntare al prossimo traguardo.

«Adesso - spiega La Monica - il mio obiettivo è conquistare la targa in diamante di Youtube mirando a superare la punta dei dieci milioni di iscritti. Negli ultimi mesi ho realizzato la nuova serie di “Mask to The Future” e il video dal titolo “El gato Simba es bonito y caliente”, con protagonista un personaggio virtuale ispirato al mio gatto, del quale sta per uscire anche un videogioco ideato sempre da me».

Diplomato al Liceo Artistico e laureato in scenografia all’Accademia delle Belle Arti di Siracusa ha sfruttato i suoi titoli al servizio della sua passione, diventata un’occasione di lavoro.

All’inizio ha messo in atto le sue competenze digitali per rifare i principali remake di cantautori come Jovanotti, James Blunt, Nek, Paolo Meneguzzi, Linkin Park, che gli hanno permesso le partecipazioni alle passerelle televisive nazionali di Community su All Music e Social King di Rai Due. Poi nel 2012, la grande occasione: La Monica riesce ad essere tra i 10 finalisti di un Master organizzato dalla Rai e dall’Università La Sapienza di Roma che gli consente di avere anche l’attestato di filmaker.

A differenza dei colleghi che hanno proseguito la loro carriera, avendo come punto di riferimento la capitale e come obiettivo la Tv, La Monica sceglie di ritornare nella sua Siracusa e da lì continuare il suo sogno. Una scelta controtendenza, che con il passare del tempo, gli ha dato ragione. I costumi di Salvo sono realizzati grazie al supporto della mamma e della nonna, abili maestre del cucito che confezionano costumi che gli permettono di interpretare i suoi personaggi, Nel corso dell’ultimo anno Salvo ha anche distribuito il brano “Kame Hame ha 100%” in versione vinile e musicassetta, per far conoscere ai giovani i suoi brani, anche attraverso supporti ormai vintage, ma sempre affascinanti.

