Serie D: Siracusa, altro 0-0 col Ragusa

Turno infrasettimanale al "De Simone" fra le due siciliane

Un altro pari senza reti come nel match di andata per uno 0-0 che ha lasciato l’amaro in bocca. Il Siracusa non è stato brillante, così come quattro giorni fa a Sant’Agata di Militello e al di là di qualche occasione tra il primo e secondo tempo (su tutte la traversa di Alma nella ripresa), la squadra di Cacciola è apparsa ancora un po’ troppo molle e non brillante come nelle migliori occasioni. Un pareggio che insomma deve far riflettere, figlio di un periodo certamente non facile sotto l’aspetto della condizione (c’erano anche alcune assenze non indifferenti per il tecnico), per il quale adesso occorrerà rimediare vista la prossima trasferta di Trapani.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA