Siracusa, operazione Tonnara: 9 condanne e 1 assoluzione in Appello

La sentenza

Il gruppo operava nell'area di Santa Panagia.

Nove condanne ed un’assoluzione in Corte d’Appello a Catania nei confronti degli imputati arrestati nell’operazione Tonnara e accusati, a vario titolo, di associazione a delinquere finalizzata al traffico di droga. Il gruppo criminale operava nell’area di Santa Panagia, zona nord di Siracusa. Condannati Vincenzo Buccheri a 10 anni e 3 mesi; Dario Caldarella a 10 anni e 3 mesi; Marco Maieli a 5 anni e 6 mesi; Antonio Rizza a 16 anni e 6 mesi; Ivan Rossitto a 12 anni ed un mese; Pasquale Graziano Urso a 4 anni; Raffaele Ballocco a 13 anni e 4 mesi; Danilo Briante a 24 anni; Gaetano Maieli a 12 anni. Assolta Giuseppina Riani per non aver commesso il fatto. Secondo la direzione distrettuale antimafia, che ha coordinato l’indagine, al vertice del gruppo ci sarebbero stati Rizza e Briante che avrebbero organizzato agli spacciatori «in veri e propri turni di lavoro», per garantire le cessioni delle dosi di sostanza stupefacente durante l’intera giornata».

