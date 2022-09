Anche l'università di Catania fra gli IgNobel 2022, i premi alla scienza da ridere

Il successo è in gran parte una questione di fortuna e la matematica lo dimostra: è questa la ricerca italiana, guidata dall’Università di Catania, ad aggiudicarsi uno degli IgNobel 2022, accanto allo studio che prova che i documenti legali creano confusione e a un altro che consiglia come girare una manopola. Sono i premi alla scienza da

ridere, consegnati nella cerimonia online organizzata dalla rivista Annals of Improbable Research e finanziata dalle associazioni di Fantascienza e degli studenti di Fisica di Harvard. Premiato anche uno studio sul romanticismo che sincronizza i battiti del cuore.

Gli IgNobel sono i premi assegnati alle ricerche bizzarre e stravaganti che, fra quelle pubblicate a pieno titolo sulla riviste scientifiche internazionali, scatenano inevitabilmente una risata. E’ accaduto negli anni passati con lo studio sulla pizza che aiuta a vivere in buona salute o con la dimostrazione che è possibile camminare sull'acqua, ma solo sulla Luna.

Organizzata dalla rivista Annals of Improbable Research e finanziata dalle associazioni di Fantascienza e degli studenti di Fisica dell’Università di Harvard, la cerimonia si svolge interamente online per il terzo anno consecutivo «a causa delle ambizioni in agguato del Covid-19».

«Conoscenza» era il tema dell’edizione 2022. Alessandro Pluchino, Alessio Emanuele Biondo e Andrea Rapisarda, sono stati premiati per aver spiegato, matematicamente, perché il successo il più delle volte non va ai più talentuosi, ma ai più fortunati. «Talent vs. Luck: The Role of Randomness in Success and Failure,» è il nome della ricerca di Alessandro Pluchino, Alessio Emanuele Biondo e Andrea Rapisarda.

E' la seconda volta che Alessandro Pluchino e Andrea Rapisarda ricevono il premio alla scienza da ridere. Il Premio Ig Nobel per il Management 2010 fu assegnato ad Alessandro Pluchino, Andrea Rapisarda e Cesare Garofalo, per aver dimostrato matematicamente che le organizzazioni diventerebbero più efficienti se promuovessero persone a caso.]

