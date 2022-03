Anna Finocchiaro sull'8 Marzo: «Il mondo ancora fatto a misura d'uomo»

Pari opportunità? ‘’E’ stato fatto un grande cammino, ma il mondo è ancora fatto a misura d’uomo, basta vedere cosa succede nel mondo del lavoro, dove una gravidanza viene comunque vista come una "eccezione" rispetto alla organizzazione del lavoro e al suo svolgimento’’.

In occasione dell’8 Marzo, Festa della Donna, la senatrice Anna Finocchiaro, Pd, ex ministra delle Pari opportunità e più volte presidente di Commissione, affronta questo e altri temi in una intervista a beemagazine, testata on line quotidiana del Gruppo The Skill. Analogamente, aggiunge Anna Finocchiaro non avremo una donna al Quirinale ‘’fino a quando la politica sarà un dominio maschile’’. La riforma costituzionale di Renzi del 2016? ‘’Aveva difetti, che si sarebbero potuti correggere se non ci fosse impegnati in un’opera solo distruttiva. Ma resto convinta che le critiche di fondo a quel testo erano, e restano, sbagliate. Gli ultimi anni hanno mostrato i durissimi conflitti tra Stato e Regioni sul tema del contrasto alla pandemia. La situazione odierna ci dice che gli stessi oppositori che accusavano quella riforma di smantellare il Senato hanno ridotto a 200 senatori, con il rischio assai concreto di penalizzare rappresentanza politica e territoriale.

Il Parlamento? Offre l’immagine di ‘’un organo che fatica a interpretare sino in fondo il ruolo centrale che ha nell’ordinamento. E’ molto scarsa l’attività legislativa di iniziativa parlamentare’’. Una parlamentare di lungo corso – 19 anni da deputata, 12 da senatrice – quali consigli darebbe ai giovani deputati o senatori? ‘’Studiate molto, per conoscere sostanza e radici delle questioni. Ascoltate le ragioni degli altri. Diffidate degli effetti che il potere che esercitate possa produrre su voi stessi; datevi il senso del limite’’.

Sulla giustizia, Anna Finocchiaro, già presidente delle Commissioni parlamentari Affari costituzionali e Giustizia, e magistrata, è netta: ‘’Sono scettica sugli effetti catartici di riforme legislative, se non sarà la magistratura stessa a mostrare come valori viventi indipendenza, imparzialità, misura dell’esercizio del potere’.’

Attualmente Anna Finocchiaro presiede ‘’Italiadecide’’, un’associazione che lavora sulla qualità delle politiche pubbliche e sulla costruzione tra pubblico e privato. Si occupa, tra l’altro, molto di formazione, in particolare di quella delle giovani generazioni’’.

