Troppe case invendute, arriva la simulazione 3D per scatenare l'effetto emozionale nel cliente

Sale a ottomila il numero di casa mai vendute a Milano da oltre un anno. Cifra che, con le giuste proporzioni, trova riscontro anche in numerose altre città italiane. Il problema non deriva solo ed esclusivamente dalle risorse messe in budget, cedere un immobile è, infatti, un'operazione molto complessa.

“Il problema - spiega Cristian Aiselli, amministratore delegato unico di inside Group Technology - non riguarda esclusivamente i soldi, ma l’effetto emozionale che non si produce nel potenziale cliente”. E spesso i costruttori o i proprietari di appartamenti pensano ancora di poter gestire una vendita immobiliare utilizzando le tecniche in uso negli anni '90.

“Chissà quante volte in fase di trattativa - prosegue Aiselli - il potenziale acquirente ha contestato il fatto che la cifra richiesta per l’immobile fosse inadeguata in relazione alle dimensioni e alle finiture dello stesso. Questo accade perché i possibili clienti non riescono a percepire le caratteristiche di pregio e le potenzialità dell’immobile. Ne consegue, quasi sempre, l’obiezione del prezzo con il risultato di allungare i tempi della vendita”.

Per incrementare la vendita, dunque, sarebbe necessario semplicemente adeguarsi ai tempi che cambiano e alle nuove tecnologie, che possono aiutare nell'acquisto. Il futuro oggi è nel "Rendering 3D" di altissima qualità, che mette da parte anonime planimetrie e fogli A4. Si tratta di un'innovativa tecnologia digitale che consente di progettare, arredare e vedere la propria futura abitazione con una spettacolare grafica a tre dimensioni, come se fosse un film, trasmettendo al cliente le stesse emozioni che proverebbe se l’oggetto in questione esistesse realmente.

E non è tutto. “In tempo reale - spiega Aiselli - si può cambiare il pavimento, il colore delle pareti e tutti gli articoli che compongono l’arredo, in modo da far vivere al cliente un’esperienza irripetibile. Grazie al 3D possiamo far vedere le diverse luci e ombre simulando l’effetto giorno, notte, alba o tramonto. Insomma è un progetto aperto che permette qualsiasi tipo di personalizzazione in modo da capire esattamente il risultato finale. Tutto questo è possibile grazie al nostro "Know How" e grazie all’acquisto di tecnologie dedicate all’accelerazione, nella visualizzazione di immagini 3D’'.

La tecnologia quindi, a certi livelli, fa davvero la differenza e va in aiuto del mercato. “Abbiamo verificato - continua Aiselli - che una tecnica raffinata, come appunto quella del Rendering, permette di concretizzare le attese di chi acquista e quindi di facilitare la vendita. Dati alla mano, possiamo affermare che far vedere al potenziale cliente come verrà la propria casa nei minimi particolari permette di arrivare all’obbiettivo con una percentuale in più del 40%. Oltretutto una tecnica di questo tipo fa vedere quel determinato immobile già, diciamo così, finito secondo i gusti di chi compra e questo garantisce, nel prezzo di vendita, un aumento della marginalità addirittura del 50%”.

Non a caso il progetto si chiama Wow. Wow come la prima espressione di chi guarda il lavoro completato: “Bisogna mostrare al futuro cliente - conclude Aiselli - le potenzialità del progetto in costruzione, facendogli vivere una 'virtual experiencè dal grande impatto emotivo, grazie alla quale viene catapultato in un ambiente che sembra reale e pronto per essere vissuto. Possiamo tranquillamente dire che abbiamo permesso al cliente di viaggiare nel futuro”. Un futuro innovativo nel settore immobiliare.

