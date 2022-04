Dietro la richiesta di un nuovo taglio, o di un cambio colore, non c’è solo la voglia di cambiare look, ma c’è anche la voglia cambiare modo di vedersi nel mondo. C’è la voglia di cambiare se stesse. Ecco perché ogni pettinatura, tinta, sfumatura deve essere attentamente studiata. Ed è la missione di Massimiliano Parrucchieri, dove il tuo nuovo stile, è costruito su di te.

Pubblicità

E’ una storia di una passione innata e tanta voglia di crescere e di imparare che hanno caratterizzato l’adolescenza professionale di Massimiliano Parrucchieri. «Mi sono messo in gioco da subito nel mondo dell'hair styling – ha raccontato - muovendo i primi, timidi, passi con entusiasmo e determinazione. La mia passione e la profonda dedizione a quella che io definisco una “forma d’arte”, mi hanno portato ad impegnarmi sempre di più, accrescendo, giorno dopo giorno le mie competenze, fino al punto di riuscire ad affermarmi, in un settore così vasto e competitivo, come simbolo di professionalità e creatività».

Già nel 2006, nel salone di “Franco Curletto” a Torino, Massimiliano ha rivoluzionato la sua visione di Hair style, scoprendo e vivendo un nuovo mondo ricco di avventure, di glamour ed esperienze sensazionali nel settore beauty e wellness. Negli anni ha preso parte ad importanti eventi, quali “C.a.c.f.” e “Cosmoprof” di Bologna, servizi fotografici per riviste come Vogue, Vanity Fair e la bellissima opportunità del calendario Martini, con Martina Colombari, realizzato dal fotografo di moda Giovanni Gastel.

O anche la la settimana della Moda Milano, l’emozionante cerimonia di apertura e chiusura delle Olimpiadi e Paralimpiadi di Torino 2006, e il grande entusiasmo per la partecipazione al lancio della Fiat 500 a Torino nel 2007, e al Galà della Pubblicità nel 2010. Massimiliano Parrucchieri ha avuto la possibilità e l’onore di lavorare con star internazionali, come l’artista italo-britannica Vanessa Beecroft, a Venezia e Palermo, e di pettinare Miss Universo Italia nel luglio 2010 al Teatro Antico di Taormina.

Dopo aver girato l’Italia e aver vissuto importanti esperienze professionali in rinomati saloni l’Oreal a Novara, e a Stresa, ha deciso di tornare a Catania per porre le basi di una seria crescita professionale; continuando, nel frattempo, a viaggiare, armato di forbici e pettine, per accrescere il proprio bagaglio di competenze.

Nel salone di Massimiliano Parrucchieri la passione si trasforma in arte per realizzare il vero capolavoro: far emergere e risaltare la bellezza di ognuna. Una bellezza che non è mai statica, ma è fatta di dettagli e particolari che sanno renderla unica.

«Mi impegno ad esaltare le caratteristiche fisiche e la personalità di ogni donna – ha spiegato Massimiliano -, valorizzandone la bellezza e assecondandone le esigenze, con interventi ad hoc, attentamente studiati. La mia è una consulenza d’immagine a 360°, che si avvale della scelta, sempre aggiornata, dei migliori prodotti sul mercato, e di una costante ricerca dei nuovi trend e delle nuove mode. Non esiste il taglio perfetto, non esiste lo style perfetto, esiste solo quello che sa far stare, e sentire, bene. Ed è proprio alla ricerca di questa unicità che io e il mio staff ci dedichiamo. Mi pregio della collaborazione di affermati Hair stylist dalle visioni innovative e alla costante ricerca di novità e originalità; insieme ci impegniamo per creare stili sempre nuovi che seguano le tendenze del momento, ma che abbiano sempre come punto di partenza la personalità e lo stile di ogni nostra cliente».

Una attenzione particolare allo stile con un occhio anche al green. Cambiare, è forse la parola più usata all’interno di un salone di parrucchiere. Una parola carica di promesse, ricca di entusiasmo e che prelude ad un nuovo modo di vedere il mondo e la vita, partendo da un modo nuovo di vedere se stessi. «Anche nel mio salone – ha spiegato Massimiliano Parrucchieri - si è deciso di cambiare e l’ho fatto pensando al futuro, a come l’impegno di ognuno possa fare la differenza». E così il nuovo salone Massimiliano Parrucchieri, inaugurato pochi mesi fa in via Giacomo Leopardi 130 a Catania, è stato progettato per essere green e sostenibile. Fa infatti parte della prima rete di Saloni ad Energia Rinnovabile e pulita e senza immissioni di Co2. Ma la rivoluzione eco ha riguardato anche i prodotti utilizzati: Massimiliano Parrucchieri si affido a Davines, tra le prime aziende cosmetiche in Italia ad aver aderito al progetto Impatto Zero®, certificata nel 2022 come prodotti Plastic Neutral, e che da sempre presta la massima attenzione agli ingredienti utilizzati, prediligendo quelli di origine naturale, biologici o che siano eco-certificati, e soprattutto che rispettino la biodiversità e l’ambiente.

«Il mio – dice con orgoglio Massimiliano - non è solo un salone di parrucchiere, è un luogo in cui si celebra la bellezza ed il benessere. Chi viene a trovarmi non è solo in cerca di un cambiamento, ma di un momento da dedicare a sè, all’insegna del relax e dello stare bene. Tra i servizi offerti da Massimiliano Parrucchieri: estetica, manicure, depilazione con la nuova tecnologia laser diodo 808, acconciature per matrimoni ed eventi, e per chi ha voglia di una tinta super vivace, la collaborazione di Hair Designer che ne combinano “di tutti i colori”. Per tutti coloro che hanno curiosità di conoscermi e scoprire come il prendersi cura della bellezza può fare bene all’ambiente, ho riservato una sorpresa esclusiva in salone. Passa a trovarmi da Massimiliano Parrucchieri, dì “La Sicilia.it mi ha parlato di te” e ritira il regalo che ho preparato per i lettori di La Sicilia.it».

Profilo instagram: https://www.instagram.com/massimilianoparrucchieri/

Profilo facebook: https://www.facebook.com/www.massimilianoparrucchieri.it

Sito internet: https://massimilianoparrucchieri.it/

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA