G&M: un sorriso nuovo in 5 ore

Dossier Medicina

A Catania soluzioni innovative con il protocollo G&M 5: denti fissi in sole 5 ore

Soluzioni innovative, efficaci e veloci grazie anche a un protocollo chiamato G&M 5, che permette ai pazienti di entrare in studio per l’intervento chirurgico e uscirne dopo 5 ore con denti fissi per risolvere i problemi di masticazione e benessere. Punta sull’esperienza, su materiale di altissima qualità e su un percorso di diagnosi e intervento veloce lo studio dentistico G&M di Catania, grazie ad uno staff dinamico e di altissima professionalità che mette in prima linea il benessere dei pazienti.

E la salute dentale è un elemento fondamentale quando si parla del benessere in un’ottica che non riguarda solo l’aspetto masticazione e deglutizione, ma anche l’aspetto fisico e il sorriso. Spesso una grave atrofia mascellare o mandibolare porta a modificare le più semplici delle abitudini a tavola o quando si è in compagnia, arrivando anche a nascondersi se c’è da scattare una foto. Tutto ciò può essere risolto affidandosi a professionisti del settore, come appunto l’equipe medica dello studio G&M di Catania, in via Trieste (www.studiodentisticogm.it- tel. 3515644557), specializzata in implantologia e chirurgia orale, con anni di esperienza alle spalle, pronta a prendersi cura dei sorrisi e a migliorare l’estetica e la funzionalità della bocca, grazie a un approccio moderno e digitale, nel rispetto degli standard di sicurezza, con terapie studiate ad hoc per ogni paziente e un ambiente all’avanguardia e moderno.

Un approccio personalizzato che parte fin dalla prima visita: la perdita dei denti è un trauma difficile da superare e qui entra in gioco l’alta specializzazione dell’equipe dello studio dentistico, pronta a valutare la migliore strada da percorrere per superare il problema. Si procede poi con gli opportuni esami per valutare la situazione di partenza.