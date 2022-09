A Catania nasce l'Ulisse Sport Center, il tempio del padel (e non solo)

A Catania nasce l’Ulisse Sport Center Srl, il primo centro sportivo polifunzionale con campi da padel, basket e aree dedicate al functional training. Sorge all’intero del “Centro Ulisse”, polo commerciale di primo livello, per il quale lavorano circa 250 dipendenti. Uno dei vantaggi competitivi del Centro Sportivo è certamente rappresentato dalla posizione strategica: a breve distanza dal lungomare catanese, dal centro storico e dai vari paesi etnei. Sono presenti due ampi ingressi, il primo in Via Ulisse n. 10 (circonvallazione) e il secondo in Via Monsignor Domenico Orlando, in prossimità delle scuole superiori – “G. Galilei” e “G. Marconi” - con il più alto numero di studenti iscritti di tutta la provincia catanese. Da quest’ultimo sarà inoltre possibile accedere al parcheggio custodito ed al coperto, di circa 1100 m2, interamente posto al servizio degli utenti del Centro Sportivo.

La struttura si compone di quattro campi da padel doppi (2vs2), un campo da basket e, inoltre, due campi da padel singoli (1vs1) che rappresentano un’assoluta novità in Sicilia. L’inedita modalità uno contro uno da un lato, permette di esaltare il livello di competizione tra i padelisti e, dall’altro, risulta notevolmente più adeguata per l’apprendimento della disciplina attraverso lezioni frontali. Saranno inoltre presenti aree dedicate al functional training nelle quali si svolgeranno attività finalizzate alla riabilitazione e alla preparazione atletica propedeutica al corretto svolgimento degli sport praticati nel Centro Sportivo, grazie al supporto di professionisti del settore. L’idea è, dunque, quella di offrire un servizio sportivo completo, curando ogni aspetto del benessere fisico della persona. Nel cuore del Centro Sportivo è presente una Club House da 250m2, avendo così uno spazio interamente dedicato alle relazioni sociali, presso la quale verrà svolta attività di accoglienza, di caffettiera e di zona relax. La struttura è arricchita, inoltre, dalla presenza di un’aula studio, aperta a studenti liceali ed universitari, e una redazione radiofonica presso la quale andrà in onda il Podcast ufficiale del Centro Sportivo. Questa realtà nasce dall’idea di un giovane team che svolge numerose attività sul territorio catanese, attraverso la fondazione dell’associazione “Crediamoci Catania” che, dal 2013, coinvolge numerosi ragazzi in attività di organizzazione di eventi, servizi agli studenti, beneficenza e, più in generale, servizi al territorio. Inoltre, fanno parte della compagine societaria volti noti dello sport catanese, che vantano numerosi riconoscimenti. È, così, chiara la mission della Società: creare un ambiente che permetta di praticare al meglio attività fisica, curando inoltre il benessere della persona e le relazioni sociali che naturalmente nascono quando si pratica sport, in una struttura che qualitativamente rappresenta il top di gamma. La vision dell’Ulisse Sport Center, nel breve e lungo periodo, è quella di diventare leader del settore ed affermarsi come punto di riferimento nel panorama dei centri sportivi siciliani e, più in generale, italiani dando vita ad un vero e proprio Circolo, di cui utenti gli potranno sentirsi parte integrante. L’obbiettivo è quello di diventare tappa dei più importanti tornei nazionali ed internazionali negli sport del padel e del basket, e creare prestigiose Accademy formative che potranno far emergere i talenti dei rispettivi sport.

