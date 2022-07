Florinda Saieva e la Farm Cultural Park: scommettiamo sul futuro di questa terra

Si parla tanto di empowerment femminile, spesso sfociando nella banalità dei luoghi comuni e delle frasi fatte. Florinda Saieva, fondatrice e anima insieme al marito Andrea Bartoli del progetto Farm Cultural Park, ci racconta la sua esperienza di creatrice e promotrice di attività culturali, professionista, moglie, madre che ha deciso di scommettere nel futuro suo e delle sue figlie nella propria terra, nei luoghi d’origine della sua famiglia. Perché andare via dalla Sicilia dovrebbe poter essere soltanto un’opportunità e non l’unica scelta. Perché in un territorio in cui c’è poco e a volte non c’è nulla è più semplice e stimolante, se davvero lo si vuole, creare qualcosa di bello, di utile, di unico. La quinta puntata di “Still Life. Foto di Sicilia”.

