Gabriella Lucia Grasso canta al Monk Jazz Club di Catania la lezione civica delle “Sognatrici”

Spettacoli

back home. Il 5 aprile, alle 21, al Monk Jazz Club di Catania, la cantautrice Gabriella Lucia Grasso, ormai svizzera d’adozione, tornerà a suonare nella sua città, dove proporrà una scaletta molto varia, con pezzi suoi tratti dai dischi precedenti e canzoni della tradizione cantautorale siciliana, oltre ad alcuni brani dell’album “Sognatrici”, patrocinato da Amnesty International Italia, ed in uscita a settembre 2024.

Il concerto sarà anticipato il 3 aprile dall’uscita di “’A Storia di Rosa”, dedicato a Rosa Balistreri, vera e propria icona della tradizione popolare siciliana; durante il concerto verrà proiettato il video della canzone. “’A Storia di Rosa” è il primo singolo estratto dall’album “Sognatrici” che è una raccolta di storie di donne valorose e coraggiose – le poetesse Mariannina Coffa, Graziosa Casella e Alda Merini, l’attivista Mariasilvia Spolato, la Cantatrice del Sud Rosa Balistreri, Franca Viola, colei che pose la prima pietra per la fine definitiva in Italia del matrimonio riparatore, la ciclista Annie Cohen e la scultrice Camille Claudel -, le quali, cambiando il proprio destino, hanno cambiato anche la storia di tutte le donne. L’album nasce dall’omonimo spettacolo, adesso in tour, che la Grasso condivide con la scrittrice Valeria Benatti. Gabriella Lucia Grasso: «Rosa è stata una donna e un’artista carica di passione e autenticità: il mio tributo a lei è un atto di riconoscenza per quello che da lei ho imparato e che continuo a scoprire ad ogni nuovo ascolto, è un piccolo gesto per onorare la straordinaria eredità che ci ha lasciato. E poi sono davvero onorata che il progetto “Sognatrici” sia patrocinato da Amnesty International Italia. Davvero, con tutto il cuore».

In questo concerto la Grasso sarà accompagnata da musicisti straordinari, amici da sempre: insieme a lei alla voce e chitarra acustica, sul palco ci saranno Denis Marino alle chitarre, bouzouki e requinto, Lina Gervasi al flauto traverso, Marianna Musumeci al violino, Vincenzo Virgillito al contrabbasso e Umberto Arcidiacono alle percussioni. Gabriella Lucia Grasso: «Questo concerto a Catania mi emoziona e mi riempie di gratitudine: tornare a suonare nella mia città, suonare per un pubblico catanese insieme ai miei amici significa per me poter ritrovare una parte di me stessa rimasta in sospeso. È molto più d’un semplice concerto, è un ritorno alle mie radici, un momento per riconnettermi con le persone che hanno contribuito ad arricchire il mio percorso artistico. Catania è il luogo dove sono nata, cresciuta ed iniziato il mio viaggio nella musica, ritornare qui è tornare a casa. Poter condividere la mia musica con il pubblico catanese è un’esperienza che va al di là delle parole; ogni nota, ogni strofa, ogni battito del cuore è carico di significato e di emozione. Grazie a tutti coloro che hanno reso possibile questo ritorno live e che continuano a sostenermi nel mio viaggio musicale, in particolare l’etichetta discografica Musica Lavica Records ed i miei amici musicisti che giorno 5 aprile al Monk saranno con me sul palco: Denis Marino, Lina Gervasi, Marianna Musumeci, Vincenzo Virgillito e Umberto Arcidiacono».

Cantautrice, compositrice e attrice catanese dall’anima latina, la voce di Gabriella Lucia Grasso ha un timbro inconfondibile, profondo, dolce e carnale. Si è formata tra il Conservatorio Santa Cecilia di Roma e l’Accademia del Teatro Stabile di Catania e ha studiato canto con l’americana Elizabeth Sabine. Il suo percorso artistico è caratterizzato da collaborazioni d’eccezione, come quelle con Bob Mcferrin, Giorgio Albertazzi e Carmen Consoli. Con Denis Marino ha intrapreso una ricerca sulle similitudini armoniche e melodiche tra il tango argentino e la tradizione siciliana cantautorale.Biglietti: € 16,50. Prevendita on line su https://www.ciaotickets.com/location/monk-jazz-club-catania Info al numero 3401223606. Monk Jazz Club: Palazzo Scammacca del Murgo, piazza Scammacca 1, Catania