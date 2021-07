Al SicilyMovie, un premio al regista agrigentino Marco Gallo e l'annuncio: «Un'intera puntata di Makari girata nella Valle dei Templi»

Chiusura con doppia sorpresa domenica sera alla Valle dei Templi di Sicilymovie, il Festival internazionale del cinema di Agrigento”, dedicato a cortometraggi, documentari e videoclip.

La grande kermesse, sostenuta anche dall’Assessorato al Turismo, sport e spettacolo della Regione Siciliana, ha incantato il pubblico per quattro intense serate che hanno visto la partecipazione di grandi artisti, musicisti, attori, registi.

Al termine, sul palcoscenico della serata conclusiva del festival l’amministratore del Distretto Turistico Valle dei Templi, Fabrizio La Gaipa, ha consegnato un premio al direttore artistico di SicilyMovie, il giovane regista agrigentino, Marco Gallo.

“Abbiamo voluto premiarlo – sottolinea La Gaipa – per il suo contributo alla promozione turistica del territorio”. Un’altra sorpresa, particolarmente gradita dal pubblico, è stata comunicata dal presidente del Distretto Turistico Valle dei Templi e sindaco di Agrigento, Francesco Miccichè, il quale ha annunciato che un’intera puntata della serie televisiva “Màkari”, tratta dai romanzi di Gaetano Savatteri, sarà girata ad Agrigento e alla Valle dei Templi. L’intesa con la produzione è stata sancita e quindi vedremo sul piccolo schermo la puntata dedicata al romanzo “Il delitto di Kolymbetra” nuova avventura di Saverio Lamanna.

“Il cinema oggi è elemento di indiscutibile promozione turistica – afferma Fabrizio La Gaipa - funge da elemento di congiunzione tra l’arte e il territorio, è capace di comunicare luoghi e cultura, artisti e personaggi che ci sono familiari e che fanno parte della nostra storia e di quella del nostro Paese. Riusciamo a coglierlo soprattutto con manifestazioni di calibro come il festival del cinema di Agrigento, che hanno in sé molti dei caratteri che garantiscono la fidelizzazione del pubblico. Abbiamo verificato che le edizioni passate e, in modo particolare, questa ultima edizione ha dimostrato di possedere le qualità per diventare un evento riconoscibile della nostra destinazione con positive ricadute sul turismo. SicilyMovie conferma una delle vocazioni del nostro territorio: quella della film commission, su cui il Distretto Turistico ha puntato e continua a puntare. La Demetra d’oro, premio consegnato ai vincitori di questa edizione porta impresso il logo della film commission del Distretto per sancire questa partnership e la volontà di sostenere l’iniziativa anche in futuro” ha concluso.



Il Distretto Turistico Valle dei Templi è stato partner della VI edizione e si è occupato della promozione e comunicazione nazionale dell’evento.

