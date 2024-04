Massimo Ranieri, a Catania concerto sold out tra passato e futuro

Musica

Serata di grande spettacolo per il cantante 73enne, da 60 nel mondo dello spettacolo

Due ore di spettacolo tra passato e presente, tra i vecchi successi molto aspettati e cantati, alle nuove canzoni poco note, ma legate tutte da un unico filo conduttore. La voglia di andare sempre avanti e sognare. C’era grande attesa a Catania per l’ennesimo sold out di Massimo Ranieri, e la serata è stata veramente di grande spettacolo. Il giovane 73enne, da 60 anni nel mondo dello spettacolo, ha fatto cantare e ballare tutto il pubblico. Tra canzoni, balli, e gag in cui l’artista tira fuori il meglio di se. Massimo sa recitare, ballare e cantare e proprio su questo fa leva per infiammare il pubblico. Da “Erba di casa mia”, a “Rose Rosse”, fino a finire con “Perdere l’Amore” sono cantate dall’intera platea, che chiude ogni canzone con fragorosi applausi. Una serata perfetta, organizzata da Puntoeacapo concerti, che sarà sicuramente ripetuta ad agosto alla Villa Bellini, dove l’artista terrà un altro spettacolo.