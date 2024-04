Morto il grande designer Gaetano Pesce

agenzia

Aveva 84 anni, si è spento a New York

ROMA, 04 APR – È morto Gaetano Pesce, il grande designer e artista, famoso per il progetto della poltrona Up. Aveva 84 anni è si è spento a New York. “È con il cuore pesante che annunciamo la scomparsa del visionario creatore Gaetano Pesce” dice un post del suo staff su Instagram. Nato a La Spezia nel 1939, Pesce aveva studiato architettura e disegno industriale a Venezia. Ha vissuto a Helsinki e Parigi e dal 1983 viveva negli Stati Uniti.

