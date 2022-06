"Fiorello presenta Fiorello" in due tappe siciliane a settembre

Il palco è stato il salotto di casa sua, lo è ancora di più in questo annunciato giro di performances, restituendolo al luogo naturale senza filtri o bavagli dettati dalle dinamiche televisive. Le ultime stagioni abbiamo osservato raid radiofonici ed ospitate in manifestazioni clou, ospitate trasformate in ruoli cardini sulla scena attraverso la sua presenza, Dopo i "tutto esaurito" nei teatri italiani, Rosario Fiorello abbraccia il pubblico siciliano negli spazi di Villa Bellini - Catania 6 e 7 Settembre, Teatro di Verdura -Palermo 10 e 11 Settembre. La nuova prova si chiama "Fiorello presenta Fiorello", consuntivo e concentrato dei vari spettacoli precedentemente messi in scena, legati alla regola della casa, manifestata nell'inaspettato andamento degli shows firmati dal funambolico ed estroverso intrattenitore siciliano.



