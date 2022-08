Cinema: Incassi; Nope la sorpresa in vetta

ROMA, 16 AGO - Conquista la vetta degli scarsi incassi della settimana clou dell'estate, NOPE, il nuovo film di Jordan Peele, premio Oscar per la sceneggiatura con "Get Out", uno strano oggetto cinematografico che potrebbe diventare anche in Europa la sorpresa dell'estate. In quattro giorni incassa 268.808 mila euro il film che mescola con grande abilita' temi della cultura americana, dal western all'horror, dalla ferita razziale alla fantascienza. Supera quindi così il blockbuster dell'estate targato Walt Disney: THOR: LOVE AND THUNDER in seconda posizione con 185.038 mila euro finora saldamente in prima posizione. Una new entry evento anche in terza posizione con il ritorno in sala dall'11 al 17 agosto de IL CASTELLO ERRANTE DI HOWL (in 4 giorni di uscita 147.964), di Hayao Miyazaki, che conclude la rassegna Un mondo di sogni animati di Lucky Red che ha riportato in sala alcuni dei capolavori dello Studio Ghibli. Al quarto posto scende l'inossidabile Tom Cruise con TOP GUN: MAVERICK (146.625) al quinto troviamo ELVIS (78.554) al sesto JURASSIC WORLD - IL DOMINIO. In totale box office dimezzato rispetto alla stessa settimana dello scorso anno.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA