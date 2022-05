TORINO, 12 MAG - Alla fine della seconda semifinale dell'Eurovision Song Contest si aggiudicano un posto per la finale di sabato 14 maggio altri dieci Paesi (non in ordine di classifica): Belgio, Repubblica Ceca, Azerbaigian, Polonia, Finlandia, Estonia, Australia, Svezia, Romania, Serbia. Resta fuori San Marino, che era rappresentato da Achille Lauro. Niente da fare neanche per Malta, sul palco con Emma Muscat.

