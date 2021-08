Gigi D'Alessio e Francesco De Gregori in concerto in Sicilia: ecco le date

Grande attesa per i concerti di Gigi D'Alessio in programma il 27 agosto al Teatro Antico di Taormina e il 28 a Campobello di Mazara, Cave di Cusa n una inedita ed esclusiva versione live piano e voce. Entrambe le date sono organizzate da Puntoeacapo di Nuccio La Ferlita. «È stato difficilissimo - spiega il cantautore napoletano- stare in silenzio e lontani e questo ritorno sul palcoscenico lo sento come un nuovo inizio, con l’emozione e l’entusiasmo di tutte le prime volte. Il pensiero di allontanare finalmente le ombre e le sofferenze che ci hanno accompagnato in questo ultimo anno mi rende ancora più felice nel poter annunciare che questa estate potrò tornare ad abbracciarvi tutti. Almeno dal palco. La pandemia ci ha costretti a riflessioni e alla ricerca delle cose essenziali. Anche per questo ho pensato di dedicare questa prima parte di tour a ciò che davvero è fondamentale per ricominciare e tornare da voi: le mani che si libereranno sui tasti di un pianoforte e la voce che aspetta solo di unirsi a quelle del mio pubblico, la mia famiglia, in coro! Vi aspetto per un grande abbraccio e perché oggi più che mai insieme potremo gridare: Non mollare mai!».

Pubblicità

E dopo aver sfiorato tre sold out a fine luglio, Francesco De Gregori ritorna in Sicilia insieme alla sua band per regalare altre emozioni dal vivo, proponendo al pubblico le canzoni più famose e significative del suo repertorio. Il 28 agosto sarà al Teatro Greco di Siracusa, il 29 agosto a Ragusa, Arena Piazza della Libertà e il 31 agosto a Marsala Arena Piazza della Vittoria. Anche in questo caso le date siciliane sono organizzate da Puntoeacapo. Ad accompagnarlo sul palco: Guido Guglielminetti (basso e contrabasso), Carlo Gaudiello (tastiere), Paolo Giovenchi (chitarre), Alessandro Valle (pedal steel guitar e mandolino), Primiano Di Biase (hammond) e Simone Talone (percussioni). "Il tour estivo di quest'anno- dice il principe De Gregori- ha avuto per tutti un significato speciale, il calore e l'effetto dei siciliani lo voglio sottolineare perché è unico e, in occasione della ripartenza è un segnale di grande positività. Pianoforte e voce ha inoltre quel significato intimista che da' allo spettatore la sensazione di stare a contatto diretto con la musica e di percepirne la vera essenza".

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA