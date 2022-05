Hit parade, in vetta ex One Direction Harry Styles

ROMA, 27 MAG - Stravolgimenti in vetta alla classifica dei dischi più venduti della settimana, secondo le rilevazioni Fimi-Gfk. A conquistare il primo posto è l'ex One Direction Harry Styles con il nuovo lavoro Harry's House, che si prende anche la vetta tra i vinili e arriva dopo il successo di "Fine Line" (doppio platino in Italia e rimasto per 100 settimane consecutive nella Top 100 Fimi-Gfk). Debutta al secondo posto Ghali con il nuovo Sensazione Ultra, suo terzo album di inediti tra sonorità pop, rap, anni Ottanta e arabeggianti e una lingua che viaggia tra italiano, francese, arabo. Cerca di resistere il rapper milanese Lazza con Sirio, l'album che raccoglie i feat. di Geolier, Noyz Narcos, French Montana, Tory Lanez e Sfera Ebbasta: perde una posizione rispetto a sette giorni fa, ma rimane sul podio. Alle sue spalle, Gemitaiz che perde la prima posizione e finisce quarto con Eclissi. Rkomi, appena annunciato come quarto giudice della prossima edizione di X Factor, è stabile al quinto posto, davanti a Blanco con Blu celeste. Stabili anche Irama, con Il giorno in cui ho smesso di pensare, settimo, Fabri Fibra con Caos, ottavo, e Sangiovanni con Cadere Volare, nono. Chiude la top ten Marracash con Noi, Loro, Gli altri.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA