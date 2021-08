Il concerto al tramonto di Levante a Castellammare del Golfo, stasera ultima data siciliana a Zafferana

La suggestiva simbiosi tra mare e musica per un concerto fuori dal solito cliché anche nell'orario d'inizio, ore 19.30, al calar del sole, protagonisti "Levante" e lo scenario naturale della "Cala Marina - Piazzale Stenditoio" a Castellammare del Golfo (Trapani).

La ragazza di Sicilia, autrice di bozzetti profumati di canzone d'autore, pop, groove, ha ammaliato un pubblico che ha incastonato nel proprio Dna buona parte del suo repertorio, sciorinando le varie "Tikibombom", "Pezzo di me", "Lo Stretto Necessario", "Non me ne Frega Niente", sottolineando l'essenzialità del ritorno al vivere della musica, nonostante le innumerevoli difficoltà create dall'emergenza pandemica.

Levante chiude le sue date siciliane questa sera a Zafferana Etnea (Ct)., Anfiteatro Falcone e Borsellino.

