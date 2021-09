L'Accademia Sistina approda in Sicilia: dopo Roma e Milano prossima apertura a Messina

Massimo Romeo Piparo rilancia ancora e,dopo Roma e Milano, apre una nuova sede dell'Accademia Sistina a Messina. L'ammissione ai corsi avverrà tramite audizione in presenza il prossimo 30 settembre negli spazi dell'Accademia di Musical e Recitazione On Stage.

Pubblicità

Una ventata di ottimismo e fiducia arriva da Massimo Romeo Piparo, Direttore Artistico del Teatro Sistina che, in questi mesi bui di chiusure dei teatri e di autentica paralisi dello spettacolo dal vivo, ha scelto di ripartire dai più giovani e di rilanciare ancora aprendo anche a Messina, dopo Roma e Milano, la collaudata e prestigiosa Accademia Sistina per talenti dagli 8 ai 16 anni.

Fondatore e Direttore della già rinomata sede romana e della recente sede di Milano aperta lo scorso luglio nei prestigiosi spazi del Teatro Arcimboldi, Piparo, messinese di nascita, annuncia che l'attività della neo Accademia siciliana partirà il prossimo lunedì 4 ottobre. Il suo intento è quello di far ripartire il teatro e lo spettacolo proprio dai giovani, dal loro entusiasmo e dalla loro passione, un'iniezione di fiducia per reagire al deserto culturale provocato dalla pandemia.

"Non ho resistito - spiega Massimo Romeo Piparo - al richiamo della mia terra natìa e -nell'ottica di estendere all'intera penisola la preziosa attività di formazione ormai consolidata a Roma e ho pensato che la giusta location per la nostra Accademia Sistina al Sud dovesse essere Messina. La conoscenza diretta di una realtà molto importante che è la On Stage di Acacia e Lanza, mi ha incoraggiato a compiere questo passo apparentemente molto ambizioso ma che -sono certo- ci darà enormi soddisfazioni. Il Sud, e Messina in particolare, ha bisogno di una iniezione fortissima di ottimismo e fiducia nei propri giovani. I giovani a Messina si trovano allo stesso bivio a cui mi trovai di fronte io negli anni 80: fuggire o sperare in un cambiamento. Io fuggii, non vorrei che capitasse la stessa cosa ai giovani di oggi. Ecco quindi che realizzare a Messina una sede della nostra prestigiosa Accademia potrà rappresentare per i ragazzi e le loro famiglie ma

anche per i parenti stretti, gli amici, i compagni di scuola una reale opportunità per guardare col sorriso e ottimismo al proprio futuro. Noi senz'altro ce la metteremo tutta!".

L'appuntamento per le selezioni riservate ai futuri performer è fissato per giovedì 30 settembre, giorno in cui si terranno le audizioni di accesso ai corsi invernali. Le lezioni si svolgeranno presso la nota Accademia di Musical e Recitazione On Stage che, sotto la direzione artistica di Paride Acacia, Sarah Lanza, Cristian Gravine e Alex Torrisi, si conferma uno dei più importanti Centri siciliani per la formazione nel mondo dello spettacolo.

Grazie alla professionalità e all'esperienza di docenti qualificati (appartenenti al team creativo dei Grandi Musical firmati Massimo Romeo Piparo e prodotti dal Sistina e dalla PeepArrow Entertainment) che impartiranno lezioni di varie discipline, dal canto alla danza, dalla recitazione al Tip Tap, i giovani allievi impareranno l'arte del Teatro e del Musical. Oltre all'aspetto formativo, i ragazzi avranno l'pportunità di vivere un'esperienza esaltante anche dal punto di vista della crescita personale, confrontandosi con gli altri ragazzi e condividendo il divertimento accanto all'impegno.

Al termine dei corsi, come già accade a Roma e a Milano, i ragazzi metteranno in scena un vero e proprio spettacolo, con le dinamiche produttive tipiche del Sistina e della PeepArrow Entertainment, nel quale potranno mostrare i preziosi frutti del loro impegno.

Gli alunni più meritevoli saranno inoltre chiamati a partecipare alle lezioni della Accademia Sistina direttamente nella sede romana.

Grazie a questa full immersion formativa, che garantisce una preparazione multidisciplinare, incentrata molto sulla pratica, i giovani artisti saranno quindi pronti ad affrontare il palcoscenico con un ottimo bagaglio. Come sempre, del resto, il punto di forza dell'Accademia Sistina è creare un ponte tra la formazione artistica di oggi e il lavoro di domani: in questi anni infatti molti ragazzi che hanno frequentato i corsi estivi sono poi stati scelti per partecipare a importanti

produzioni teatrali e televisive, avendo quindi l'opportunità di dimostrare sul palcoscenico cosa hanno imparato. Tutti insieme Appassionatamente, Billy Elliot, Evita, School of Rock, sono solo alcuni dei titoli del repertorio a cui hanno avuto accesso gli allievi selezionati al termine dei corsi.

Contemporaneamente ai corsi di Messina, dal prossimo ottobre ripartiranno anche i corsi invernali dell'Accademia Sistina a Roma, oltre che i laboratori intensivi tematici del fine settimana che si terranno sia a Roma che a Milano.

Al termine dei corsi di Roma, Milano e Messina verranno selezionati gli allievi che prenderanno parte alle produzioni di "Billy Elliot" e "Matilda" con la Regia di Massimo Romeo Piparo, in programma per il 2022.

L'ammissione ai corsi dell'Accademia Sistina a Messina avverrà tramite audizione in presenza il prossimo 30 settembre negli spazi dell'Accademia di Musical e Recitazione On Stage in Via Macello Vecchio, 54. La partecipazione alle audizioni è gratuita.

Per info e contatti Accademia Il Sistina a Messina:

+39 347 8834511

+39 347 0731568 www.accademiaonstage.it



COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA