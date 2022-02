Mario Biondi cancella concerto a Mosca: «Non si può accettare ciò che sta accadendo»

Il cantante di origini catanesi Mario Biondi ha deciso di cancellare la data del suo concerto a Mosca. “Nella giornata di ieri abbiamo deciso di cancellare il concerto previsto a Mosca il prossimo 8 marzo", ha postato il compositore e arrangiatore, autore del celebre "This is what you are".

Pubblicità

"Esprimo tutta la mia vicinanza al popolo ucraino che tante volte ho incontrato ai miei concerti proprio nelle città che in questi giorni stanno conoscendo l’orrore della guerra. La musica è intrinsecamente messaggera di pace e bellezza e non possiamo accettare quello che sta accadendo.”

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA