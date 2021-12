Mario Biondi, l'unica tappa siciliana del suo tour a Catania

Il cammino che trascini verso la direzione per rendersi interessanti agli occhi del pubblico è impervio, irto di ostacoli, buche e cambi di marcia. Se non si ha una sofferenza alla base delle motivazioni, si corre il rischio del brodino riscaldato. Se non hai una storia da raccontare per una partitura musicale, un soggetto cinematografico, un progetto editoriale, diventa esercizio sterile.

La vita di Mario Biondi è sinonimo di quanto descritto sopra, una vita da cantante a spillare sillabe e consonanti al "Tout va", storico locale di Taormina, osservando sfilare come figurine di un album calciatori, gli ospiti altisonanti di quel luogo, compiacenti per la tua voce, nulla di più per i provini consegnati, riposti puntualmente in angoli impolverati.

Quando il tempo sembra essersi dimenticato delle tue speranze, avviene che 'This Is what you are", faccia il giro del mondo, rimettendo ogni cosa al posto giusto, Mario dimostra la possenza delle proprie corde vocali, la duttilità del repertorio, puntualmente qualcuno tira fuori i nastrini impolverati e umidi chiedendo una partecipazione, il mondo si accorge di questo signore decretando quanto merita. Il presente esprime lo splendore della sua voce,le presenze negli storici festival jazz. Venerdì 6 maggio 2022 si potrà assistere all'unico concerto siciliano, Catania Teatro Metropolitan.

