Mario Biondi live in Sicilia il 21 e 23 agosto

Mario Biondi torna nella sua Sicilia per due date accompagnato dalla sua band. Domenica 22 agosto Biondi sarà a Taormina, alle 21,30 al Teatro Antico, e lunedì 23 agosto a Castellammare del Golfo, alle 21.30 in piazzale Stenditoio. Lo spettacolo rientra nella programmazione di eventi curata dal Comune di Castellammare del Golfo, ed è organizzato da Puntoeacapo in collaborazione con GianFaby Production. In questa seconda data ci sarà la straordinaria partecipazione della Lady of Soul miss Daria Biancardi: dopo essersi esibita nel tempio della black music, l’Apollo Theater di Harlem, reduce dal successo di The Voice e vincitrice dell’edizione "The Best of" di All Together Now su Canale 5, è considerata una delle più belle voci di questo ultimo quarto di secolo.

«Dare è un’attitudine oltre che una scelta di vita. Torno al mio sound con le band che hanno dato lustro alle mie canzoni. Festeggiare i miei cinquant'anni con tutti voi è un’emozione che mi pervade l’anima». Così Mario Biondi ha annunciato il suo nuovo album dal titolo "Dare" che evoca un’attitudine di generosità nei confronti del mondo esterno, ma anche il rischio che inevitabilmente questa comporta (to dare, osare in inglese). Per festeggiare al meglio i suoi 50 anni Mario ha voluto un album che unisse lo stile degli esordi, marcatamente jazz e soul, a sonorità ancora poco esplorate, tra funk, disco, pop, perfino con passaggi rock, andando a definire un sound molto vario ma sempre eclettico, adulto e contemporaneo.

Inoltre disponibile una nuova versione del brano "Lov-Lov-Love", una rivisitazione dell’originale magistralmente suonata dagli Incognito ad opera di Piparo, produttore e disc jockey siciliano ex membro dei Ti.Pi.Cal, che ne varia le sonorità rispettandone l'essenza. Si tratta della seconda reinterpretazione del singolo "Lov-Lov-Love" dopo il remix di Get Far uscito a fine aprile, Un mix moderno tra suoni "French Touch" e ricordi "Motown" dove il moderno incontra il vintage.

