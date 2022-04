Modà, "Buona Fortuna Parte Seconda" con due tappe a catania

La fortuna componente essenziale nel puzzle della vita in qualsiasi direzione ci si muova, ha condizionato con la sua presenza numerosi destini.

Intorno alle circostanze della dea bendata sono stati versati inchiostro e parole, l'argomento è stato trattato in termini canori da celebrati personaggi della musica italiana, Claudio Baglioni chiudeva i solchi di "Strada Facendo", firmando "Buona Fortuna".

Il tema è perno portante della nuova uscita discografica dei "Modà" di Francesco Kekko Silvestre, "Buona Fortuna Parte Seconda", in vendita dal 22 aprile, del tour che ne prende spunto in partenza il 2 maggio da Milano in arrivo al PalaCatania del capoluogo etneo il 13 e 14 maggio.

