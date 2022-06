Nasce “Adrano Summer Fest” : in cartellone eventi nazionali ed internazionali

Nasce un Festival internazionale destinato a far parlare di sé. All’interno della splendida Arena dell’Etna di Adrano, a pochi chilometri da Catania, si svolgerà la prima edizione dell’”Adrano Summer Fest”: dall’8 luglio all’11 settembre 2022 si alterneranno artisti, djset, musicisti, attori teatrali e due appuntamenti internazionali.

Pubblicità

Un cartellone ricco di eventi, prodotto dall’Associazione Fandango Entertainment che prevede il concerto, il 21 luglio di Bob Sinclair, una vera leggenda della musica dance con una carriera ultraventennale costellata da hit mondiali e centinaia di dischi d’oro e di platino e Steve Aoki, il 21 agosto, disc jockey e produttore discografico statunitense di origini giapponesi, noto anche come l'artista musicale più seguito del Nord America. In programma anche lo show della vulcanica Elettra Lamborghini , il 4 agosto, artista da milioni di stream con oltre 7 milioni di follower su IG, che si divide tra musica e tv collezionando un successo dopo l’altro, e Aka 7even , il 12 agosto, produttore, cantante e musicista, noto al pubblico per avere partecipato ad X Factor 2018, ad Amici nel 2020 e quest’anno al Festival di Sanremo.Tra i concerti più attesi c’è senz’altro quello di Gigi Finizio, il 6 agosto, Anna Tatangelo e i Ricchi e Poveri. Ad Adrano Film Fest ci sarà spazio anche per il teatro, con gli spettacoli di Ale e Franz previsto il 30 luglio, Giorgio Pasotti (il 2 agosto) e I Sansoni (9 agosto) e Anna Foglietta che il 17 luglio presenterà “La bimba col megafono”.

In prima linea anche i più importanti attori del panorama siciliano: dal grande attore e caratterista Pippo Pattavina (18 agosto) ad Enrico Guarnieri con “Uno, nessuno, centomila”, il 13 agosto, fino a Giuseppe Castiglia, Nadia De Luca, l’Opera Lirica Cavalleria Rusticana (il 27 agosto) e lo spettacolo di chiusura, il Gran Galà dell’operetta previsto per l’11 settembre. Infine, all’interno dell’Adrano Dance Contest è prevista l’esibizione dei ballerini Nunzio e Raimondo Todaro, il “Live Show” di Cristiano Militello, Carmelo Caccamo ed altri artisti comici.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA